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اتهامات بالتحرش الجنسي تطيح بالرئيس التنفيذي لفوكس نيوز

21/7/2016

إيلز (يسار) نفى اتهامات كارلسون بالتحرش بها

أعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية استقالة رئيسها التنفيذي روجر إيلز من منصبه وسط اتهامات بتحرشه بمذيعة سابقة بالشبكة.

وتأتي استقالة إيلز بعد اتهامات من المذيعة السابقة بالشبكة غريتشين كارلسون في وقت سابق من الشهر الجاري له بالتحرش الجنسي بها، وهي الاتهامات التي نفاها إيلز.

وقالت الشركة إن روبرت مردوخ، الرئيس التنفيذ لشركة توينتي فيرست سينشري فوكس المالكة لشبكة فوكس نيوز، سيتولى دور القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشبكة.

وبدأت الشبكة تحقيقات في هذه الاتهامات التي وصلت للقضاء.

وقالت مجلة "نيويورك" إن إيلز، البالغ من العمر 76 عاما، واجه اتهامات من نساء أخريات بالتحرش بهن، في حوادث يعود بعضها لستينيات القرن الماضي. ومن بين هؤلاء المذيعة ميغين كيلي، التي قالت إنه تحرش بها جنسيا قبل نحو عشر سنوات.

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