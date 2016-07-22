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أوباما: لا علاقة للولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب في تركيا

22/7/2016

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه أتيحت له الفرصة للحديث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فشل محاولة الانقلاب وأكد خلال الاتصال أن الولايات المتحدة داعمة طوال الوقت للديمقراطية التركية وأن أي ادعاء بغير ذلك هو كلام زائف على حد وصفه.

وأضاف أوباما خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المكسيكي، أن كل المحاولات للزج باسم الولايات المتحدة في التماهي مع محاولة الانقلاب هي محاولات عارية من الصحة.

وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة تنظر الآن طلب تركيا تسليم المعارض التركي فتح الله كولن، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا القرار لا يرتبط به شخصيا وإنما تقوم وزارة العدل ببحث الأدلة والبراهين التي قدمتها تركيا في هذا الشأن.

وشدد أوباما على أهمية ألا تبالغ تركيا في رد الفعل على حد قوله، مؤكدا أنه لابد من عدم الخلط بين محاولة الانقلاب الفاشلة وبين الزج بالمعارضة الشرعية في المسألة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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