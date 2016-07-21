لعبة بوكيمون غو تدر المليارات لأبل

قالت نيدهام آند كومباني للسمسرة إن أبل ستحصد إيرادات بنحو ثلاثة مليارات دولار من لعبة بوكيمون جو خلال عام إلى عامين مع قيام اللاعبين بشراء "بوك كوينز" من متجر تطبيقاتها.

ويمكن تحميل "بوكيمون غو" التي ابتكرتها نينتندو اليابانية مجانا لكن مستخدمي هواتف آي فون يستطيعون استخدام "بوك كوينز" لشراء مزيد من المزايا.

وتكلف الحزمة التي تحتوي على 100 "بوك كوينز" 99 سنتا من متجر تطبيقات أبل لكن السعر ربما يرتفع إلى نحو 99.99 دولار لحزمة تحتوي على 14 ألفا و500 "بوك كوينز".

وقالت لورا مارتن المحللة لدى نيدهام في مذكرة للعملاء اليوم الأربعاء "نعتقد أن أبل تستحوذ على 30 في المئة من إيرادات بوكيمون جوالتي تنفق على أجهزة آي.أو.إس وهو ما يشير إلى اتجاه صعودي في العوائد."

وبلغ عدد مستخدمي بوكيمون غو في الولايات المتحدة بمفردها 21 مليونا في 18 يوليو تموز بعد أقل من أسبوعين من إطلاقها.

وانتشرت اللعبة في 35 دولة وهي متاحة أيضا على أجهزة أندرويد

وحتى إغلاق أمس الثلاثاء حققت أسهم أبل مكاسب بلغت خمسة في المئة أو نحو 25 مليار دولار منذ إطلاق اللعبة في الولايات المتحدة في السادس من يونيو حزيران بينما تضاعفت أسهم نينتندو تقريبا.