البث الحي
منوعات

لعبة بوكيمون غو تدر المليارات لأبل

20/7/2016

لعبة بوكيمون غو تدر المليارات لأبل

قالت نيدهام آند كومباني للسمسرة إن أبل ستحصد إيرادات بنحو ثلاثة مليارات دولار من لعبة بوكيمون جو خلال عام إلى عامين مع قيام اللاعبين بشراء "بوك كوينز" من متجر تطبيقاتها.

ويمكن تحميل "بوكيمون غو" التي ابتكرتها نينتندو اليابانية مجانا لكن مستخدمي هواتف آي فون يستطيعون استخدام "بوك كوينز" لشراء مزيد من المزايا.

وتكلف الحزمة التي تحتوي على 100 "بوك كوينز" 99 سنتا من متجر تطبيقات أبل لكن السعر ربما يرتفع إلى نحو 99.99 دولار لحزمة تحتوي على 14 ألفا و500 "بوك كوينز".

وقالت لورا مارتن المحللة لدى نيدهام في مذكرة للعملاء اليوم الأربعاء "نعتقد أن أبل تستحوذ على 30 في المئة من إيرادات بوكيمون جوالتي تنفق على أجهزة آي.أو.إس وهو ما يشير إلى اتجاه صعودي في العوائد."

وبلغ عدد مستخدمي بوكيمون غو في الولايات المتحدة بمفردها 21 مليونا في 18 يوليو تموز بعد أقل من أسبوعين من إطلاقها.

وانتشرت اللعبة في 35 دولة وهي متاحة أيضا على أجهزة أندرويد

وحتى إغلاق أمس الثلاثاء حققت أسهم أبل مكاسب بلغت خمسة في المئة أو نحو 25 مليار دولار منذ إطلاق اللعبة في الولايات المتحدة في السادس من يونيو حزيران بينما تضاعفت أسهم نينتندو تقريبا.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)