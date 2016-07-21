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لأول مرة في تاريخه.. الدولار يسجل 12 جنيها مصريا

21/7/2016

الدولار يسجل 12 جنيها مصريا

واصل الجنيه المصري رحلة الانهيار مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى ليصل لأول مرة في التاريخ إلى 12 جنيها في السوق الموازية مرتفعا 30 قرشا دفعة واحدة في ظل حالة من الارتباك التي سادت بين المتعاملين في تجارة العملة.

وأرجع مسؤول بإحدى شركات الصرافة القفزة الكبيرة في أسعار الدولار إلى ضغوط الطلب على العملة الأمريكية وتوقفت شركات الصرافة عن بيع العملة الخضراء أملا في مزيد من ارتفاع أسعارها وتحقيق المزيد من مكاسبهم.

وجدد محافظ البنك المركزي تلميحاته بخفض قيمة الجنيه خلال اجتماعه أمس بمجلس النواب، مستبعدا التعويم في الوقت الحالي.

تأتى الارتفاعات في أسعار صرف الدولار في السوق الموازية اليوم بعد استقرارها على مدار اليومين الماضيين عند مستوى 11  جنيها و70 قرشا للدولار الواحد.

وبلغ إجمالي مكاسب الدولار مقابل الجنيه في تعاملات السوق الموازية نحو 100 قرشا خلال الـ 10 أيام الماضية.

واستقرت أسعار صرف الدولار في البنوك رسمياً اليوم عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

 

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