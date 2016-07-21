لأول مرة في تاريخه.. الدولار يسجل 12 جنيها مصريا

الدولار يسجل 12 جنيها مصريا

واصل الجنيه المصري رحلة الانهيار مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى ليصل لأول مرة في التاريخ إلى 12 جنيها في السوق الموازية مرتفعا 30 قرشا دفعة واحدة في ظل حالة من الارتباك التي سادت بين المتعاملين في تجارة العملة.

وأرجع مسؤول بإحدى شركات الصرافة القفزة الكبيرة في أسعار الدولار إلى ضغوط الطلب على العملة الأمريكية وتوقفت شركات الصرافة عن بيع العملة الخضراء أملا في مزيد من ارتفاع أسعارها وتحقيق المزيد من مكاسبهم.

وجدد محافظ البنك المركزي تلميحاته بخفض قيمة الجنيه خلال اجتماعه أمس بمجلس النواب، مستبعدا التعويم في الوقت الحالي.

تأتى الارتفاعات في أسعار صرف الدولار في السوق الموازية اليوم بعد استقرارها على مدار اليومين الماضيين عند مستوى 11 جنيها و70 قرشا للدولار الواحد.

وبلغ إجمالي مكاسب الدولار مقابل الجنيه في تعاملات السوق الموازية نحو 100 قرشا خلال الـ 10 أيام الماضية.

واستقرت أسعار صرف الدولار في البنوك رسمياً اليوم عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.