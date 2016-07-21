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شاهد: مواجهة مثيرة بين فلسطيني وثعبان ضخم

21/7/2016

بث الشاب الفلسطيني جمال العمواسي، المتخصص في تربية الحيوانات، على قناته الرسمية على يوتيوب مقطعا مصورا لمواجهة شرسة بينه وبين ثعبان ضخم فرّ من حجيرته.

وقال العمواسي إن الثعبان من نوع لوكو وكان قد فر من الحوض المخصص لحفظه.

واجتذب الفيديو على يوتيوب نحو مليونين و700 ألف مشاهدة، كما اجتذب عشرات الآلاف من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويظهر في الفيديو العمواسي وهو يحاول الاقتراب من الثعبان الذي تعلق بالحائط، بينما يهاجمه الثعبان عدة مرات، إلى أن يستطيع العمواسي الإمساك برأسه.

لكن الثعبان يحاول "عصر" العمواسي بجسمه الضخم، لكن الشاب الفلسطيني ينجح أخيرا في وضعه في قفصه بعد دقائق تحبس الأنفاس.

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