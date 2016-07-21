شاهد: مسن أمريكي يعلن إسلامه على يد شاب سعودي

أعلن المهندس الأمريكي “ألبرت هنس” البالغ من العمر 87 عاما، إسلامه في مدينة جدة السعودية، وذلك على يد الداعية الشاب عيسى الحاج حسين البالغ من العمر 20 عاما.

واقتنع هنس بالإسلام على يد الداعية عيسى حسين الذي يعمل في المكتب التعاوني للجاليات بالحمراء في مدينة جدة كداعية باللغة الإنجليزية.

وقدم هنس إلى السعودية عام 1961، وساهم في تصميم وتنفيذ شركة الكهرباء وكذلك بعض القصور والمشاريع في المملكة العربية السعودية، وأشهر إسلامه، في ليلة الـ 21 من رمضان الماضي.

وألبرت هنس مهندس كهرباء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية لديه 24 حفيدا، أمضى 55 عاما في المملكة العربية السعودية.

وأعلن إسلامه في قصر رجل الأعمال السعودي أحمد بن ناصر العبيكان بجدة الذي لقنه الشهادتين.

واختار لنفسه اسم محمد بعد معرفته لأخلاق وتسامح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

