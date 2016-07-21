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شاهد: لحظة اصطدام طائرة بجسر في شانغهاي

20/7/2016

اصطدمت طائرة برمائية بأحد الجسور في مدينة شانغهاي اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وكانت الطائرة متجهة من شانغهاي إلى مدينة جوشان بمقاطعة جيجانغ عندما اصطدمت بالجسر الواقع على بعد أقل من 500 متر من محطته الأخيرة نحو الساعة 12:20 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وكان على متن الطائرة 10 أشخاص، من بينهم 8 مراسلين يقومون بتغطية أول رحلة لهذه الطائرة.

وسارعت طواقم الإنقاذ والإطفاء سريعا إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع من كانوا على متن الطائرة إلى المستشفى، لكن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب خمسة آخرون، وظلوا بالمستشفى يتلقون العلاج.

وقال أحد المصابين ويدعى وو ليانغاليانغ، وهو مصور بتلفزيون شانغهاي: "سمعت الطيار يتحدث إلى برج التحكم، وقال إن وقت الإقلاع سيكون الساعة 12:18، ثم بدأت الطائرة في الدوران فوق المياه، وبعد عدة دورات زادت سرعتها، وظننت أنها ستطير، ولهذا فقد بدأتُ في تصوير العملية، لكنني وجدت الطائرة قد استدارت بشكل مفاجئ نحو اليسار، ما أدى إلى إلقاء الركاب منها. ولم أر ما حدث بعد ذلك. ثم صرخ الطيار: جسر! قبل أن تصطدم طائرتنا به. لقد كان الأمر أشبه بحلم".

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