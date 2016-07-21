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شاهد: لحظة اصطدام سائق بسيارة شرطة بسبب البوكيمون

20/7/2016

صدم سائق سيارة شرطة متوقفة في الولايات المتحدة، وعلل ذلك بأنه كان يلعب البوكيمون أثناء القيادة.

والتقطت كاميرا مثبتة على جسم أحد الأشخاص لحظة الحادث الذي وقع يوم الاثنين 18 يوليو/تموز بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

ويظهر في الفيديو رجلا شرطا واقفين بجوار سيارة دورية ويتحدثان، بينما تأتي سيارة مسرعة لتصطدم بسيارة الشرطة من الخلف.

ولم يصب أحد من رجلي الشرطة بسبب عدم وجودهما بالسيارة لحظة الحادث.

وخرج قائد السيارة ممسكا بهاتفه المحمول وهو يعتذر عن الحادث.

وصرح قائد السيارة للمحققين أنه كان يطارد إحدى شخصيات لعبة "بوكيمون غو" عندما اصطدم بسيارة الشرطة.

وقالت شرطة بالتيمور في مؤتمر صحفي إن هذا هو الحادث الثالث من نوعه الذي يرتكبه أشخاص بسبب لعبة البوكيمون.

ففي حادثين منفصلين هذا الأسبوع سرقت الهواتف النقالة لخمسة أشخاص أثناء قيامهم بممارسة اللعبة.

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