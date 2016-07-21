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شاهد: طبيب يكرس جهده لرعاية الكلاب الضالة في غزة

21/7/2016

وسط المشكلات الكثيرة التي يواجهها قطاع غزة من الحصار وانقطاع الكهرباء والافتقار للمياه النقية قرر الطبيب سعيد العر أن يكرس جهده لمهمة غير معتادة هي رعاية الكلاب الضالة.

وجاب العر شوارع غزة على مدى الأشهر الماضية بحثا عن الكلاب الضالة محاولا كسب ثقتها وإطعامها وعلاجها.

وهذا العمل مكلف ويتطلب الكثير من الوقت، ويقول العر وهو موظف حكومي إنه أنفق ما يصل إلى 20 ألف دولار على رعاية 50 كلبا حتى الآن وشمل ذلك جلب أطباء بيطريين واستئجار أرض تبلغ مساحتها ألفي متر مربع وتسييجها لتقيم فيها الكلاب.

وفي المزرعة الواقعة في حي الزهراء في جنوب مدينة غزة على الساحل يطعم متطوعون شبان الكلاب فيسلقون أجنحة الدجاج في قدر كبير فوق موقد خشبي. وعندما تأتي الكلاب يتم تقييدها لكن بعد أن تستأنس تكون أكثر حرية في التجول في المزرعة.

ويعتبر بعض المسلمين الكلاب نجسة ويبقونها خارج منازلهم لكنها ليست محظورة في الإسلام، فرعاية الحيوانات من بين شعب الإيمان ومن الشائع وجود كلاب الحراسة في المنازل أو كلاب تساعد في الصيد.

يقول العر إنه في الواقع دهش من عدد سكان غزة الراغبين في زيارة المزرعة ورعاية الكلاب، كما تشهد صفحة الجمعية على فيسبوك إقبالا كبيرا، ويساعد المتطوعون في تدريب الكلاب وتمشيتها في شوارع الزهراء.

 

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