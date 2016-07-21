سفيرة مصرية تشكر زوجها على صفحة السفارة الرسمية

وجهت سفيرة مصر في رواندا الشكر لزوجها على الصفحة الرسمية للسفارة بسبب "الجهود" التي قالت إنه بذلها من دون مقابل أثناء زيارة الرئيس المصري لرواندا هذا الأسبوع.

وبثت صفحة السفارة المصرية شكرا خاصا من السفيرة المصرية في رواندا نميرة نجم لزوجها خالد طاهر الذي قالت إنه "أدار صفحة السفارة وعمل كملحق إعلامي لتنظيم إقامة الوفد الإعلامي الذي شارك في القمة (الأفريقية) وإجراء الترتيبات اللازمة لتيسير عملهم خلال فترة تواجدهم في العاصمة الرواندية بدون مقابل دعما للسفارة لضيق الامكانيات المتاحة لديها لمواجهة حدث ضخم كمشاركة السيد الرئيس في القمة الأفريقية".

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة الرواندية كيغالي هذا الأسبوع لحضور القمة الإفريقية الـ27.

وكان حضور السيسي للقمة قد اجتذب اهتماما واسعا بين المصريين بسبب ما اعتبروه استقبالا لا يليق برئيس دولة في مطار كيغالي؛ حيث كان في استقباله السفيرة المصرية وسفير رواندا في القاهرة ومديرة المراسم الرئاسية الرواندية.