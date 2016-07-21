البث الحي
منوعات

سفيرة مصرية تشكر زوجها على صفحة السفارة الرسمية

21/7/2016

وجهت سفيرة مصر في رواندا الشكر لزوجها على الصفحة الرسمية للسفارة بسبب "الجهود" التي قالت إنه بذلها من دون مقابل أثناء زيارة الرئيس المصري لرواندا هذا الأسبوع.

وبثت صفحة السفارة المصرية شكرا خاصا من السفيرة المصرية في رواندا نميرة نجم لزوجها خالد طاهر الذي قالت إنه "أدار صفحة السفارة وعمل كملحق إعلامي لتنظيم إقامة الوفد الإعلامي الذي شارك في القمة (الأفريقية) وإجراء الترتيبات اللازمة لتيسير عملهم خلال فترة تواجدهم في العاصمة الرواندية بدون مقابل دعما للسفارة لضيق الامكانيات المتاحة لديها لمواجهة حدث ضخم كمشاركة السيد الرئيس في القمة الأفريقية".

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة الرواندية كيغالي هذا الأسبوع لحضور القمة الإفريقية الـ27.

وكان حضور السيسي للقمة قد اجتذب اهتماما واسعا بين المصريين بسبب ما اعتبروه استقبالا لا يليق برئيس دولة في مطار كيغالي؛ حيث كان في استقباله السفيرة المصرية وسفير رواندا في القاهرة ومديرة المراسم الرئاسية الرواندية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)