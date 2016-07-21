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ترامب: أقدر أردوغان لأنه استطاع قلب الأمور لصالحه

21/7/2016

الرئيس التركي ودونالد ترامب – صورة من مواقع التواصل

قال مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه لا يعتزم في حالة فوزه في الانتخابات ممارسة ضغط على تركيا أو غيرها من شركاء أمريكا إذا تخلصوا من معارضين سياسيين.

وأكد ترامب، في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز في عدد أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي أن على الولايات المتحدة أن تحل مشاكلها أولا.

وأضاف ترامب، الذي رشحه حزبه رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة: "انظروا ماذا يحدث في بلادنا… كيف ينبغي لنا أن نلقي محاضرات إذا كان ناس يقتلون رجال الشرطة رميا بالرصاص بدم بارد".

وأثنى ترامب بشدة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال: "أكن له  احتراما كبيرا لأنه كان قادرا على قلب الأحداث لصالحه".

وردا على سؤال الصحيفة الأمريكية لترامب عما إذا كان أردوغان يستغل الوضع للتخلص من معارضيه السياسيين، قال ترامب إنه لا يدعو الزعيم التركي لوقف دولة القانون أو المعايير الغربية.

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