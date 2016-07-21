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بالفيديو: مطاردة مثيرة لبوكيمون حقيقي في شوارع نيويورك

21/7/2016

بثت قناة كاسي نيستات (CaseyNeistat) على موقع يوتيوب فيديو يظهر مطاردة مثيرة يظهر فيها بوكيمون حقيقي يجري في شوارع مدينة نيوريوك بينما يطارده العشرات من الأشخاص محاولين اصطياده.

الفيديو المثير حقق ما يقرب من مليوني مشاهدة خلال اليوم الأول من بثه على الإنترنت.

ويظهر الفيديو معالم مدينة نيويورك، ويبين مطاردة جميلة على ألواح التزلج بين شخص يرتدي زي البوكيمون وآخر يجري خلفه في شوارع وطرقات المدينة.

وتنتهي المطاردة باصطياد البوكيمون بعد هربه عدة مرات.

 واجتاحت حمى لعبة "بوكيمون غو" العالم, التي طرحتها شركة نيتندو للألعاب، وتعتمد على تقنية الواقع المعزز، وهي متوفرة بشكل مجاني لأنظمة أندرويد وأي أو إس.

 وتعود لعبة البوكيمون لأكثر من 20 عاما مضت، وكانت تُلعب عند إطلاقها باللونين الأبيض والأسود، ونشأ جيل كامل على لعبة البوكيمون التقليدية والتي كانت تُلعب على أجهزة الألعاب القديمة.

 واسم اللعبة مستمد من كلمة يابانية مُركبة، اختصارًا لما يطلق عليه "وحش الجيب"، وهم مجموعة من الوحوش الصغيرة.

 وتتمحور فكرة اللعبة حول اصطياد البوكيمونات التي تظهر ضمن اللعبة، وكلما اصطدت عددا أكبر من البوكيمونات كلما ازداد مستواك في اللعبة وحصلت على ميزات جديدة.

 وحققت اللعبة نجاحًا كبيرًا في أستراليا ونيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتصدر قائمة الألعاب الأكثر تحميلاً في متجر تطبيقات آيتونز في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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