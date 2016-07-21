البث الحي
منوعات

الكنيست يقر قانونا للعزل.. ومراقبون: "يستهدف النواب العرب"

21/7/2016

الكنيست يقر قانونا للعزل.. ومراقبون: "يستهدف النواب العرب"

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم أمس الأربعاء قانونا يسمح بعزل أعضائه بسبب التحريض على العنف والعنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد الدولة في خطوة قال منتقدون إنها تستهدف النواب العرب بالأساس.

لكن القانون ربما يظل رمزيا أكثر من أن يكون عمليا لأن توجيه الاتهام إلى عضو في البرلمان يتطلب موافقة 90 نائبا على الأقل من الأعضاء وعددهم 120 وهي الأغلبية ربما يكون من الصعب تحقيقها في الكنيست المفتت سياسيا.

ورأى ناشطون أن القانون الذي تم إقراره بموافقة 62 عضوا مقابل 47 هو أحدث مثال على التشريعات التي تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية سعيا للحد من حرية التعبير.

وقال نتنياهو إن القانون الجديد أنهى "الوضع السخيف" الذي يجعل من أحد "الداعمين للإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها" عضوا في الكنيست.

وكتب نتنياهو في فيسبوك يقول "كل ديمقراطية في العالم بما في ذلك الديمقراطية الإسرائيلية لها حق الدفاع عن نفسها."

وقال منتقدون إن القانون يقوض "الديمقراطية"، ودفع ذلك أيمن عودة عضو الكنيست إلى اتهام نتنياهو بالتحريض ضد الأقلية العربية.

وقال "الاستراتيجية الأكثر وضوحا وتطابقا لرئيس الوزراء (نتنياهو) هي التحريض على الأقلية الوطنية العربية في البلاد، هذا هو السبب في أنه أثار المسألة الانتخابية، هذا هو السبب في أنه يحرض ضدنا طول الوقت، وهذا هو (السبب) أيضا في قانون العزل، لماذا (يفعل ذلك؟) لأنه خائف من تأثيرنا، نحن نمثل 20 في المئة من إجمالي السكان، إذا نلنا الشرعية في البلاد لن يبقى رئيسا للوزراء ولن تحكم (الأحزاب) اليمينية البلاد بعد ذلك، ردنا أن نصبح أقوياء، أن نقوي أنفسنا وعندها سنصبح شوكة في ظهره."

 

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)