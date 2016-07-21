الكنيست يقر قانونا للعزل.. ومراقبون: "يستهدف النواب العرب"

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم أمس الأربعاء قانونا يسمح بعزل أعضائه بسبب التحريض على العنف والعنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد الدولة في خطوة قال منتقدون إنها تستهدف النواب العرب بالأساس.

لكن القانون ربما يظل رمزيا أكثر من أن يكون عمليا لأن توجيه الاتهام إلى عضو في البرلمان يتطلب موافقة 90 نائبا على الأقل من الأعضاء وعددهم 120 وهي الأغلبية ربما يكون من الصعب تحقيقها في الكنيست المفتت سياسيا.

ورأى ناشطون أن القانون الذي تم إقراره بموافقة 62 عضوا مقابل 47 هو أحدث مثال على التشريعات التي تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية سعيا للحد من حرية التعبير.

وقال نتنياهو إن القانون الجديد أنهى "الوضع السخيف" الذي يجعل من أحد "الداعمين للإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها" عضوا في الكنيست.

وكتب نتنياهو في فيسبوك يقول "كل ديمقراطية في العالم بما في ذلك الديمقراطية الإسرائيلية لها حق الدفاع عن نفسها."

وقال منتقدون إن القانون يقوض "الديمقراطية"، ودفع ذلك أيمن عودة عضو الكنيست إلى اتهام نتنياهو بالتحريض ضد الأقلية العربية.

وقال "الاستراتيجية الأكثر وضوحا وتطابقا لرئيس الوزراء (نتنياهو) هي التحريض على الأقلية الوطنية العربية في البلاد، هذا هو السبب في أنه أثار المسألة الانتخابية، هذا هو السبب في أنه يحرض ضدنا طول الوقت، وهذا هو (السبب) أيضا في قانون العزل، لماذا (يفعل ذلك؟) لأنه خائف من تأثيرنا، نحن نمثل 20 في المئة من إجمالي السكان، إذا نلنا الشرعية في البلاد لن يبقى رئيسا للوزراء ولن تحكم (الأحزاب) اليمينية البلاد بعد ذلك، ردنا أن نصبح أقوياء، أن نقوي أنفسنا وعندها سنصبح شوكة في ظهره."