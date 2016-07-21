القضاء التركي يحبس 112 قاضيًا

الأمن التركي أوقف المئات من القضاة والعسكريين (الجزيرة)

أمر القضاء التركي، بحبس 112 قاضيًا ومدّعيًا عامًا بينهم عضوا المحكمة الدستورية "ألب أرسلان ألتان"، و"أردال تيرجان" على خلفية الانقلاب الفاشل ضد الحكومة التركية المُنتخبة.

وحسبما نقلت وكالة الأناضول التركية فإن القضاء التركي وجّه إلى القضاة والمدعين العامين المذكورين، تهمة "محاولة إسقاط الحكومة وإلغاء النظام الدستوري في عموم تركيا جبرًا".

في سياق متصل، أمر القضاء التركي بحبس كبير المستشارين العسكريين للرئيس رجب طيب أردوغان، "علي يازجي" الموقوف عقب الانقلاب الفاشل.



وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلاب، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوربي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.