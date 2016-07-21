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البرلمان التركي يوافق رسميا على فرض حالة الطوارئ

21/7/2016

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في البرلمان – أرشيف

وافق البرلمان التركي رسميا اليوم الخميس على خطة لفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض الطوارئ مساء أمس الأربعاء قائلا إنها ستمكن السلطات من التحرك بسرعة وفعالية لاجتثاث مؤيدي محاولة الانقلاب.

ووافق النواب الأتراك على فرض حالة الطوارئ بأغلبية 346 صوتا مقابل115 صوتا.

ويملك حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان أغلبية مريحة في البرلمان.

ويتهم أردوغان حركة غولن، التي يسميها بالكيان الموازي، بالوقوف وراء المحاولة عبر أنصارها في القوات المسلحة وأجهزة الدولة.

ويقيم زعيم الحركة الداعية فتح الله غولن بالولايات المتحدة. وقال الرئيس التركي إن بلاده ستسلم للولايات أدلة تورط فتح الله غولن في مؤامرة الانقلاب من أجل تسليمه إلى تركيا.

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