البث الحي
منوعات

البرازيل تعتقل مجموعة خططت "لأعمال إرهابية" قبل أولمبياد ريو

21/7/2016

جندي برازيلي أمام القرية الأولمبية في ريو – رويترز

قالت وزارة العدل البرازيلية إن الشرطة الاتحادية اعتقلت أعضاء مجموعة كانت تعد لأعمال إرهابية خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في ريو دي جانيرو الشهر المقبل.

وقال وزير العدل ألكسندر مورايس اعتقلت عشرة أشخاص اليوم الخميس للاشتباه بانتمائهم لجماعة تدعم تنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطط لهذه الاعتداءات.

وقالت وزارة العدل في بيان إن العملية الإرهابية كانت تستهدف 9 ولايات برازيلية.

كما قالت الرئاسة البرازيلية في بيان إن الرئيس الانتقالي ميشيل تامر دعا إلى اجتماع طارئ للحكومة لمناقشة الأوضاع الأمنية قبيل الأولمبياد.

وذكرت محكمة في ولاية بارانا بجنوب البلاد أن هناك دلائل على أن الجماعة كانت تخطط لاستخدام أسلحة وأساليب حرب العصابات لتحقيق هدفها.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)