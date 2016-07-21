البرازيل تعتقل مجموعة خططت "لأعمال إرهابية" قبل أولمبياد ريو

جندي برازيلي أمام القرية الأولمبية في ريو – رويترز

قالت وزارة العدل البرازيلية إن الشرطة الاتحادية اعتقلت أعضاء مجموعة كانت تعد لأعمال إرهابية خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في ريو دي جانيرو الشهر المقبل.

وقال وزير العدل ألكسندر مورايس اعتقلت عشرة أشخاص اليوم الخميس للاشتباه بانتمائهم لجماعة تدعم تنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطط لهذه الاعتداءات.

وقالت وزارة العدل في بيان إن العملية الإرهابية كانت تستهدف 9 ولايات برازيلية.

كما قالت الرئاسة البرازيلية في بيان إن الرئيس الانتقالي ميشيل تامر دعا إلى اجتماع طارئ للحكومة لمناقشة الأوضاع الأمنية قبيل الأولمبياد.

وذكرت محكمة في ولاية بارانا بجنوب البلاد أن هناك دلائل على أن الجماعة كانت تخطط لاستخدام أسلحة وأساليب حرب العصابات لتحقيق هدفها.