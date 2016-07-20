300 كلمة جديدة تدخل القاموس أبرزها "بوكيمون" و "داعش"

لعبة بوكيمون حققت انتشارا واسعا خلال أيام قليلة

أضاف موقع (ديكشنري دوت كوم) الإلكتروني 300 كلمة جديدة إلى قاموسه واختارها من مصادر مختلفة مثل عناوين الأخبار والاتصالات الثقافية واللغة العامية.

ودخلت كلمة "بوكيمون" إلى القائمة بفضل النجاح الكبير للعبة (بوكيمون جو) على الهواتف المحمولة. كما ساهم تطبيق (تيندر) الشهير للمواعدة الغرامية في إضافة كلمة (جوستينج) وتعني القطع المفاجئ لكل الاتصالات بشخص قبل مواعدته دون أي تفسير.

وبعد أخبار الهجمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم الدولة دخلت كلمة "داعش" إلى قاموس الموقع الإلكتروني وهي تجميع للحروف الأولى من الاسم السابق للتنظيم المتشدد. وأضيفت كذلك كلمة "زيكا" إلى القائمة بعد انتشار الفيروس الذي ينقله البعوض ويصيب الأطفال بتشوهات في الرأس على مستوى العالم.

وعكف مؤلفو القواميس في الموقع على التدقيق في الكلمات المرشحة للانضمام إلى قاعدة بيانات ديكشنري دوت كوم وبحثوا في كل شيء من الدوريات الأكاديمية إلى مصادر الثقافة الغربية إلى اقتراحات المستخدمين. وتم بحث بيانات الكلمات التي يبحث عنها مستخدمو الإنترنت أيضا لدراسة الاهتمامات والطلب.

