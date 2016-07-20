البث الحي
منوعات

مصر: إبطال عضوية نجل مرتضى منصور في مجلس النواب

20/7/2016

مرتضى منصور ونجله / أرشيفية

 قضت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر الأربعاء بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور في مجلس النواب وحكمت بحق منافسه في انتخابات المجلس عمرو الشوبكي بشغل المقعد..

وأحمد هو نجل مرتضى منصور عضو مجلس النواب أيضا ورئيس نادي الزمالك..

وقال المحامي عصام الإسلامبولي لرويترز "المحكمة قضت بإلغاء قرار لجنة الانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور بمقعد عن دائرة الدقي والعجوزة وإحلال عمرو الشوبكي بدلا منه."

وأضاف أن المحكمة أخطرت الأمانة العامة للمجلس بالحكم لتنفيذه.

وبحسب الدستور تختص محكمة النقض بالفصل في ادعاءات بطلان عضوية المجلس النيابي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمنصور للتعليق.

وكان الإسلامبولي وهو محام للشوبكي الذي يعمل في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية قد طعن على عضوية منصور أمام محكمة النقض قائلا إن هناك أخطاء في فرز الأصوات وإحصائها أعطت المقعد للمطعون ضده وليس موكله.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)