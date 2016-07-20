مصر: إبطال عضوية نجل مرتضى منصور في مجلس النواب

مرتضى منصور ونجله / أرشيفية

قضت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر الأربعاء بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور في مجلس النواب وحكمت بحق منافسه في انتخابات المجلس عمرو الشوبكي بشغل المقعد..

وأحمد هو نجل مرتضى منصور عضو مجلس النواب أيضا ورئيس نادي الزمالك..

وقال المحامي عصام الإسلامبولي لرويترز "المحكمة قضت بإلغاء قرار لجنة الانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور بمقعد عن دائرة الدقي والعجوزة وإحلال عمرو الشوبكي بدلا منه."

وأضاف أن المحكمة أخطرت الأمانة العامة للمجلس بالحكم لتنفيذه.

وبحسب الدستور تختص محكمة النقض بالفصل في ادعاءات بطلان عضوية المجلس النيابي.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمنصور للتعليق.

وكان الإسلامبولي وهو محام للشوبكي الذي يعمل في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية قد طعن على عضوية منصور أمام محكمة النقض قائلا إن هناك أخطاء في فرز الأصوات وإحصائها أعطت المقعد للمطعون ضده وليس موكله.