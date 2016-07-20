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عزل 4 من قيادات وزارة الدفاع التركية على خلفية الانقلاب

20/7/2016

استمرار اعتقال مشتبه بهم على خلفية انقلاب تركيا الفاشل

عُزل 4 من الموظفين الكبار في وزارة الدفاع التركية، من مناصبهم اليوم الأربعاء، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها عناصر من الجيش الجمعة الماضية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن ثلاثة من المعزولين يشغلون منصب رئيس دائرة في الوزارة، في حين كان الرابع يشغل منصب نائب مستشار.

ويحمل أحد المعزولين رتبة لواء، واثنان منهم رتبة عميد، في حين يحمل الرابع رتبة عميد بحري.

وعلى صعيد متصل، وضعت النيابة العامة في أنقرة، 21 قاضيا عسكريا، تحت المراقبة الأمنية، يعملون في المحكمة العسكرية العليا، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا، ووزارة الدفاع، ويحمل 9 منهم رتبة عقيد.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوربي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب.

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