ضريبة القيمة المضافة.. الفقراء يدفعون الثمن

رغم الوعود المتكررة من الرئيس والحكومة بمصر بخفض الأسعار، إلا أنها زادت بنسب كبيرة بما أثقل كاهل المواطنين، فيما جاءت ضريبة القيمة المضافة لتفاقم المعاناة، وبشهادة من مسؤول رسمي بوزارة المالية.

حيث أكد عمرو المنيرى، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، فى تصريحات صحفية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيؤدى إلى زيادات فى أسعار عدة سلع وخدمات، تتراوح بين 0.5 إلى 7%، موضحا أن متوسط الزيادة بشكل عام يقدر بنحو 1.5% وفقا لدارسة أعدتها الوزارة.

وتتوقع الحكومة المصرية زيادة في الإيرادات الضريبية تبلغ 30 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) سنويا بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مع وصول عجز الموازنة المصرية إلى أرقام غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة العجز المتوقع بموازنة العام المالي الأخير 318 مليار جنيه حسب وزارة المالية، ووصول الدين العام الداخلي والخارجي أيضا إلى أرقام غير مسبوقة حيث بلغ الدين العام المحلى بنهاية مارس/آذار الماضي 2247 مليار جنيه، كما بلغ الدين الخارجي مبلغ 53.4 مليار دولار.

ويرى مراقبون كثيرون أن تطبيق هذا القانون سيزيد من أعباء المواطنين البسطاء في ظل ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، مع إجراءات حكومية لخفض الدعم، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 11.75 جنيها في السوق السوداء.

أعلى مستوى للتضخم

فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم لشهر مايو/أيار الماضي بنسبة 3.2 % عن شهر أبريل/نيسان 2016، وهو أعلى معدل ارتفاع شهري محقق منذ يوليو/ تموز 2014، كما ارتفع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 14.8% مقارنة بشهر يونيو 2015.

وجاءت الارتفاعات بالنسبة التالية: في قسم الطعام والشراب (18.4%)، و الخضروات (38.3%)، والبطاطس (38.7%)، واللحوم الحمراء الطازجة (14.4%)، والحبوب والخبز (26.7%)، والأرز (51.9%)، والفاكهة (16.6%)، و لبن الحليب (11%)، وزيت الطعام (18.3%)، والشاي (25.7%)، و الأسماك والمأكولات البحرية (5.8%)، والوجبات الجاهزة بنسبة 22.1%، والأجهزة المنزلية (13.5%)، والرعاية الصحية (33.2%)، و المركبات (22.3%)، والسجائر المستوردة (18.5%)، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية. (33.1%(

رفع الدعم

وكان شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري قد رأس الأربعاء الماضي، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وناقش خطة رفع الدعم تدرجياً عن الكهرباء، وفي العام قبل الماضي بدأت الحكومة خطة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية، حيث بلغ دعم المنتجات البترولية عام 2013-2014 (العام الأول بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب) مبلغ 126 مليار جنيه، وبلغ الدعم عام 2014-2015 مبلغ 74 مليار جنيه، وبلغ العام المالي الماضي 2015-2016 مبلغ 62 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بمبلغ الدعم في موازنة العام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه ضمن خطة حكومية لرفع الدعم عن المنتجات البترولية نهائيا.

بدائل متاحة

فهل ضاقت الخيارات والبدائل أمام الحكومة المصرية حتى تلجأ إلى هذا القانون، الذي قد يفجر احتجاجات شعبية واسعة، في ظل تزايد الأعباء والضغوط على المواطنين البسطاء، خاصة وأن العائد المتوقع من تطبيق القانون يمثل أقل من 10% فقط من عجز الموازنة؟

يجيب على هذا التساؤل للجزيرة مباشر برلماني مصري سابق قائلا: رغم الضجة الكبيرة التي صاحبت إعلان المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر، والذي جاء في محصلته أن تكلفة الفساد في مصر تجاوزت 600 مليار جنيه (68 مليار دولار) خلال السنوات الأربع من العام 2012 إلى العام 2015.

فساد ومتأخرات ضريبية

إلا أن الحجم الحقيقي للفساد يبلغ أضعاف ذلك الرقم بنص التقرير الذي فجّر الأزمة، ويحاكم بسببه جنينة الآن، إذ جاء في التقرير أن تحليل تكلفة الفساد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها من واقع تقارير الجهاز المبلغة لجهات التحقيق المختلفة والوزارة المعنية بلغ 879.665 مليار جنيه (100 مليار دولار)، بحسب البرلماني السابق.

وأضاف البرلمان السابق أن هناك متأخرات ضريبية على كبار الممولين تصل إلى 50 مليار جنيه، وبالتالي فإن مكافحة الفساد وتحصيل المتأخرات الضريبية يمكن أن يحققا إيرادات تفوق العجز الحالي في الموازنة، دون اللجوء إلى إجراءات تزيد من أعباء ومعاناة المواطنين.

وعود لم تتحقق

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد الشعب المصري في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 خلال الندوة التثقيفية التي عقدت بنادي القوات المسلحة، بخفض الأسعار قائلا: "أوعوا تتصوروا أنه يغيب عني ارتفاع الأسعار.. أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين ازاي، وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلّصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية، الدولة والقوات المسلحة ستفتح منافذ للسلع الأساسية.. واللي عنده حاجة يصرّفها لأننا لن نسمح بزيادة الأسعار.. وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله".

وخلال حفل إطلاق إشارة البدء في مشروع تنمية شرق بورسعيد، عاد السيسي وتراجع عن وعوده بتخفيض أسعار السلع مع نهاية شهر نوفمبر، مرجئا قرار خفض الأسعار لمدة شهر كامل، ليَعد بخفضها نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول حيث قال: "إنه بنهاية شهر 12 سيكون هناك تقليل الأسعار في مصر، وهناك منافذ ثابتة ومتحركة من أجل تقليل الأسعار". فهل يأتي تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة تحقيقا لهذا الوعد؟.

