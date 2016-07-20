شاهد: ناسا تحتفل بمرور 40 عاما على الهبوط على المريخ

احتفلت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الأربعاء بمرور 40 عاما على هبوط أول سفينة فضاء أمريكية على كوكب المريخ.

وكانت ناسا قد نجحت في إيصال السفينة "فايكنغ لاندر 1" إلى سطح المريخ في 20 يوليو/تموز عام 1976.

والتقط مشروع فايكنغ، الذي يضم سفينتي فضاء، 65 ألف صورة لكوكب المريخ، كما قام بجمع قدر هائل من البيانات.

وكان الهدف الرئيسي لمهمة مشروع فايكنغ البحث عن أدلة للحياة على المريخ. ورغم عدم العثور على أي أدلة على وجود حياة على المريخ فإن المهمة قدمت للعلماء تحليلا للنشاط الكيميائي الموجود في تربة المريخ وقياسات مناخية للكوكب، ودراسات للأرصاد الجوية لطقسه، إضافة إلى خريطة مفصلة لسطح الكوكب الأحمر.

وكانت السفينتان قد صممتا للعمل على الكوكب لمدة 90 يوما فقط، لكنهما ظلتا تعملان هناك لمدة 6 سنوات ونصف.