شاهد: لاجئ سوري يهزم أحزانه بالموسيقى

داخل خيمة ضيقة في مخيم الأزرق المترامي الأطراف في الأردن يقضي لاجئ سوري عمره 21 عاما معظم أيامه في كتابة كلمات الأغاني في دفتره فيما تنطلق دقات موسيقى الهيب هوب الحماسية من هاتفه.

وقال علي إحسان الخليل الذي فر من دمشق قبل نحو خمس سنوات إن نغمات الموسيقى والراب أتاحت له هدفا بعد الحرب الوحشية التي تجتاح بلاده وقلبت حياته رأسا على عقب.

واستقر به المقام في نهاية الأمر في مخيم الأزرق للاجئين منذ أكثر من سنة بعد تنقله من مكان إلى آخر داخل الأردن.

ويتحلق لاجئون آخرون حول مغني الراب فهؤلاء المهاجرون الآخرون الذين مروا بصراعات مماثلة كانوا مصدرا للإلهام له وكثيرا ما يتناول المصاعب التي يواجهونها في أغانيه.

وتحولت هذه الهواية – التي بدأ الشاب ممارستها لمساعدته على التعايش مع صراعاته- إلى طموح تسجيل معاناة شعب ينقلها الشاب بموسيقاه إلى العالم.

ويتذكر في أغانيه الحياة في سوريا قبل بدء الحرب والألم الذي يكابده شعبها منذ بدء الصراع.

وتحول حلم الخليل في الآونة الأخيرة إلى واقع بتسجيل أغانيه، فقد أتاح المجلس النرويجي للاجئين لمغني الراب استوديو وقام بتركيب لقطات فيديو يظهر فيه المخيم كخلفية.

ويأمل الفنان الشاب في أن يكون بإمكانه في يوم من الأيام مغادرة مخيم الأزرق والعودة لموسيقى الراب في سوريا حرة وآمنة.

ومخيم الأزرق الذي افتتح في عام 2014 هو ثاني أكبر مخيم لاجئين سوريين في الأردن.

ويقع المخيم على بعد مسافة 100 كيلومتر من العاصمة عمان و20 كيلومترا إلى الغرب من بلدة الأزرق بمحافظة الزرقاء.

وتستضيف الأردن الآن أكثر من مليون و400 ألف لاجئ معظمهم يعيشون في مناطق حضرية وحوالي 100 ألف سوري في المخيمات.

وفر أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص من سوريا منذ عام 2011 عندما اندلعت الثورة ضد الرئيس بشار الأسد.