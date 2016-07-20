شاهد: زاهد غول: الغرب لم يقدم للشعب التركي رسالة عزاء

قال الكاتب والباحث التركي "محمد زاهد غول" لموقع الجزيرة مباشر إن الغرب لم يدن من قام بالانقلاب, ولم يعزي الشعب التركي الذي فقد 70 شرطيا وأكثر من 160 شهيدا.

وأضاف قائلا "قناعتي ونحن نتحدث عن الانقلاب و وأد للديمقراطية أنه قد يكون للبعض خصومة مع النظام السياسي القائم؛ ولكن الانقلاب ضد الديمقراطية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان والحريات والبيان الانقلابي كان واضحا منذ اللحظة الأولى وتحدث عن الأحكام العرفية وتعطيل الدستور والقانون بمعنى أن يسود قانون الغاب وهو قانون الانقلاب".

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