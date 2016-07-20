البث الحي
منوعات

شاهد: زاهد غول: الغرب لم يقدم للشعب التركي رسالة عزاء

20/7/2016

قال الكاتب والباحث التركي "محمد زاهد غول" لموقع الجزيرة مباشر إن الغرب لم يدن من قام بالانقلاب, ولم يعزي الشعب التركي الذي فقد 70 شرطيا وأكثر من 160 شهيدا.

وأضاف قائلا "قناعتي ونحن نتحدث عن الانقلاب و وأد للديمقراطية أنه قد يكون للبعض خصومة مع النظام السياسي القائم؛ ولكن الانقلاب ضد الديمقراطية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان والحريات والبيان الانقلابي كان واضحا منذ اللحظة الأولى وتحدث عن الأحكام العرفية وتعطيل الدستور والقانون بمعنى أن يسود قانون الغاب وهو قانون الانقلاب".

انتظروا الحوار في زاوية "اسأل"

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)