شاهد: دبابتان تمران فوق شاب تركي ولم يمت

نشرت وسائل إعلام تركية مقطعا مصورا يظهر شاب تركي يلقي بجسده على الأرض أمام دبابتين لانقلابيين والأغرب أنه ما زال على قيد الحياة.

وبعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب التركي للتصدي لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الجمعة خرج الأتراك إلى الشوارع والمناطق الهامة بالمدينة لإفشال مخطط الانقلاب.

وفي منطقة إسكودار خرج شاب تركي ولوح بيديه إلى دبابة التي رفضت التوقف وهو كذلك يرفض الابتعاد عنها ليلقي بجسده أمامها فتمر دبابة أخرى بعدها من فوقه وبالرغم من ذلك لا يزال على قيد الحياة.

وذكرت صحيفة حرييت التركية أن الشاب أصيب بجروج في قدمه فقط.