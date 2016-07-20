البث الحي
منوعات

شاهد: حريق يندلع في ناطحة سحاب بدبي

20/7/2016

اندلعت النيران اليوم الأربعاء في ناطحة سحاب سكنية بمدينة دبي، في خامس حادث من نوعه في الإمارات العربية المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وتصاعدت ألسنة اللهب من النوافذ صوب الجزء العلوي من برج "سلافة" الذي يقع بمنطقة مارينا دبي الراقية.

وبدا أن النار أتت على ما بين 10 إلى 15 طابقا، في المبنى الذي يتألف من 75 طابقا.

وشوهد حطام محترق يتهاوى على الأرض بينما كان رجال الإطفاء يقتربون من مكان الحريق.

وهذا هو الحادث الخامس من نوعه في الإمارات خلال سنوات قليلة.

ففي مارس/آذار الماضي اندلعت النيران في برج سكني في إمارة عجمان القريبة من دبي.

كما اشتعلت النيران في فندق شهير وسط دبي ليلة رأس السنة الميلادية.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي اندلع حريق أيضا في برج سكني من 79 طابقا في دبي كما وقع حادث مماثل في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في برج يتألف من 34 طابقا والتهمت ألسنة اللهب جزءا من المبنى.

وفي عدد من هذه الحوادث قال خبراء إن الطبقة الخارجية للمباني ربما ساعدت في انتشار النيران إذ إنها قابلة للاشتعال وتستخدم هذه الطبقة للزينة أو العزل الحراري.

وراجعت الإمارات العربية المتحدة قوانين سلامة المباني عام 2013 وفرضت أن تكون الطبقة الخارجية لجميع المباني التي يزيد ارتفاعها عن 15 مترا مقاومة للنيران لكنها استثنت من هذه الإجراءات المباني التي شيدت قبل تاريخ سريان القواعد الجديدة.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)