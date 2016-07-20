شاهد: حريق يندلع في ناطحة سحاب بدبي

اندلعت النيران اليوم الأربعاء في ناطحة سحاب سكنية بمدينة دبي، في خامس حادث من نوعه في الإمارات العربية المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وتصاعدت ألسنة اللهب من النوافذ صوب الجزء العلوي من برج "سلافة" الذي يقع بمنطقة مارينا دبي الراقية.

وبدا أن النار أتت على ما بين 10 إلى 15 طابقا، في المبنى الذي يتألف من 75 طابقا.

وشوهد حطام محترق يتهاوى على الأرض بينما كان رجال الإطفاء يقتربون من مكان الحريق.

وهذا هو الحادث الخامس من نوعه في الإمارات خلال سنوات قليلة.

ففي مارس/آذار الماضي اندلعت النيران في برج سكني في إمارة عجمان القريبة من دبي.

كما اشتعلت النيران في فندق شهير وسط دبي ليلة رأس السنة الميلادية.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي اندلع حريق أيضا في برج سكني من 79 طابقا في دبي كما وقع حادث مماثل في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في برج يتألف من 34 طابقا والتهمت ألسنة اللهب جزءا من المبنى.

وفي عدد من هذه الحوادث قال خبراء إن الطبقة الخارجية للمباني ربما ساعدت في انتشار النيران إذ إنها قابلة للاشتعال وتستخدم هذه الطبقة للزينة أو العزل الحراري.

وراجعت الإمارات العربية المتحدة قوانين سلامة المباني عام 2013 وفرضت أن تكون الطبقة الخارجية لجميع المباني التي يزيد ارتفاعها عن 15 مترا مقاومة للنيران لكنها استثنت من هذه الإجراءات المباني التي شيدت قبل تاريخ سريان القواعد الجديدة.