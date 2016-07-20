شاهد: انقلاب تركيا الفاشل يخدم صناعة الأعلام

نادرا ما تخدم الانقلابات العسكرية المصالح التجارية لكن قطاع صناعة الأعلام يشهد ازدهارا مدويا منذ إحباط محاولة انقلاب قامت بها قوات من الجيش يوم الجمعة الماضي..

ويعمل صناع الأعلام على قدم وساق لتلبية الطلب المتصاعد من الأتراك الذين غمرتهم مشاعر الوطنية بعد أن حاولت قوات من الجيش الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.

وتهاوى الانقلاب سريعا لكن أردوغان حث الناس على الخروج إلى الشوارع يوميا لضمان إنهاء محاولة التمرد..

وقال أوركون ألتير صاحب ورشة غوزدي بيرق لصنع الأعلام "بعنا نحو مليون و500 ألف علم منذ اليوم الأول. أتوقع بيع خمسة ملايين أخرى في الأيام القبلة".

وأضاف "الجميع يريد علما هذا الأيام.. المدرسون والحدادون وأصحاب المتاجر الصغيرة. لم يتركوا لي علما واحدا لأعلقه في منزلي".

ويتوقع مصنعون بيع ما يصل إلى عشرة ملايين علم خلال الأيام المقبلة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة.

ويقول المصنعون إن هذا سيمثل أكبر طلب على الأعلام منذ أن وصل فريق تركيا لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم عام 2002.

ويباع العلم الواحد بسعر يبدأ من ثلاثة ليرات (دولار واحد).