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شاهد: استياء من تدريب عسكري لاقتحام مسجد بحضور السيسي

20/7/2016

أثار اقتحام مجسم لمسجد خلال استعراض في حفل تخرج الكلية الجوية في مصر الأربعاء استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب "ربط المسجد بالإرهاب" خلال العرض العسكري.

 

واستعرض طلبة الكلية الجوية خلال حفل تخريج دفعة جديدة حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدراتهم القتالية من خلال التدريب على اقتحام مجسم لمسجد بزعم وجود إرهابيين بداخله.

 

ونشر نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" لقطات فيديو وصورا للحفل وتساءلوا إذا ما كانت الدولة تقبل أن يكون المجسم لكنيسة مثلا، بينما قال آخرون إن نظام ما بعد الثالث من يوليو 2013 يرغب في "ربط المسجد بالإرهاب ".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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