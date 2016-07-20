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شاهد: إعلامي مصري يدعو إلى استضافة "غولن" في القاهرة

20/7/2016

دعا الإعلامي المصري "أحمد المسلماني" إلى استضافة الداعية التركي "فتح الله غولن" في مصر، إذا وافقت الولايات المتحدة على تسليمه إلى تركيا أو قامت بترحيله.

وأضاف المسلماني في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم" الفضائية، أن غولن "مثقف ومفكر وفيلسوف وموسوعى" وأنه "شخصية مهمة بالنسبة لحركات الإسلام الاجتماعي في العالم، ويعتبر أقوى شخصية في الولايات المتحدة وألمانيا بالنسبة للمجتمع التركي".

كما اعتبر المسلماني أن استضافة مصر لغولن ستكون مثل استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ"من يضايقون النظام المصري والأنظمة العربية والإسلامية"، على حد تعبيره.

وتتهم الحكومة التركية جماعة غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي نفذتها وحدات من الجيش مساء الجمعة الماضي، وأكد مسؤولون أتراك أنهم تقدموا بطلب رسمي للولايات المتحدة لتسليم غولن، وأنهم قدموا أدلة على تورط "غولن" في التخطيط للانقلاب.

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