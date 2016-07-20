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شاهد: أحد الانقلابيين الأتراك يطلق النار على مواطن

20/7/2016

بث نشطاء ووسائل إعلام تركية تسجيلا مصورا لما قالوا إنه إطلاق نار من جانب أحد العسكريين المشاركين في الانقلاب الفاشل على مواطن تركي في الشارع ليل الجمعة الماضية..

ويبدو في الفيديو مسلح يرتدي زي الجيش التركي ممسكا بمسدس ويهدد مجموعة من الأشخاص، ويصوب المسدس إلى رأس أحدهم بينما يجادله المواطنون المتجمعون حوله بشأن شرعية ما يقوم به وأنه ليس من حقه تهديد المواطنين بسلاحه.

 

لكن الضابط الغاضب يطلق النار في الهواء لتفريق المتجمعين ويتحدث للجميع بلهجة آمرة، قبل أن يطلق النار على ساق أحد المتجمعين ، حيث يسقط الأخير أرضا وهو يصرخ.

كان الرئيس التركي قد دعا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع فور حدوث الانقلاب بهدف حماية الديمقراطية والتصديق للانقلابيين الذين نزلوا بالدبابات والآليات العسكرية في شوارع المدن التركية يوم الجمعة 15 يوليو/تموز.

وقتل في الانقلاب الفاشل نحو 290 شخصا أغلبهم من المدنيين، الذين سقطوا أثناء مواجهة الانقلابيين.

وكانت القوات المشاركة في الانقلاب قد أطلقت النار على تجمعات المدنيين، كما قامت طائرات يقودها طيارون من الانقلابيين بقصف مناطق حيوية ومبان حكومية ومنشآت تابعة للرئاسة والاستخبارات التركية، ما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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