العراق: استقالة 6 وزراء بينهم خمسة جدد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

أعلن مكتب رئاسة الحكومة العراقية الثلاثاء أن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة لتطبيق الاصلاحات التي وعد بها قبل عام، قبل استقالة خمسة وزراء جدد.

وجاء في بيان الحكومة "أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي الثلاثاء أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء في الكابينة الوزارية الحالية".

وأضاف أن "الوزراء هم: وزير النفط، وزير النقل، وزير الإعمار والاسكان، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة، إضافة إلى وزير الداخلية".

وكان العبادي أعلن قبل عشرة أيام قبوله استقالة وزير الداخلية.

ويشكل تعيين شخصيات بديلة عن هؤلاء الوزراء تحديا رئيسيا للعبادي.

ويواجه العراق أزمة سياسية كبيرة منذ عام تقريبا، فضلا عن سلسلة تظاهرات كبيرة ضد الفساد وسوء الإدارة في البلاد، وهو منخرط في حرب ضد تنظيم الدولة.

ويحاول العبادي منذ ثلاثة أشهر تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي تم إعلانها العام الفائت في أعقاب التظاهرات، لكنه يواجه مقاومة من الأحزاب السياسية التي تريد الاحتفاظ بالامتيازات التي توفرها الحقائب الوزارية.

وتصاعد السخط في العراق منذ الصيف الماضي، وخرجت تظاهرات عدة خلال الأشهر الفائتة في بغداد، خصوصا تلبية لدعوة الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر.