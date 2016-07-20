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استقالة نائبة ألمانية بعد تزييفها سيرتها الذاتية

20/7/2016

مقر البرلمان الألماني في برلين

تقدمت بيترا هينس، النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني، باستقالتها من البرلمان وذلك حسبما أعلن مكتب محاماة هاينيمان اند بارتنر الذي يمثلها  قانونا..

وأقرت هينس بأنها زورت  فقرات رئيسية من سيرتها الذاتية.

وقال محامو هينس إنها أبلغت رئيس البرلمان نوربرت لامرت قرارها وطلبت منها موعدا شخصيا في أسرع وقت لإبلاغه مباشرة بأمر تخليها عن مقعدها.

وأوضح محامو هينس في وقت سابق أنها زورت أجزاء رئيسية من سيرتها الذاتية وأنها لم تحصل على شهادة إتمام التعليم الثانوي المؤهل للجامعة ولم تحصل على شهادة التخرج من كلية الحقوق.

وفي وقت سابق طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية شمال الراين فيستفاليا النائبة البرلمانية بيترا هينس بالتخلي عن مقعدها في البرلمان الألماني "فورا" وذلك بعد انفضاح أمر تزييفها سيرتها الذاتية.

وبصفته رئيس الحزب بمدينة ايسن قال توماس كوتشاتي، وزير العدل بولاية  شمال الراين فيستفاليا، إنه يتطلع لأن تقوم النائبة البالغة من العمر 54  عاما بذلك على الفور مضيفا: "نحن جميعا مصدومون لأن بيترا هينس قدمت لنا على مدى 30 عاما سيرة ذاتية مزيفة".

وأكد كوتشاتي أن هينس تسببت بذلك بضرر بالغ لنفسها وللحزب.

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