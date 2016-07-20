البث الحي
منوعات

أردوغان يعلن حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 أشهر

20/7/2016

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وقال أردوغان في خطاب مساء الأربعاء بعد انتهاء اجتماع لمجلس الوزراء :" أعلن حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 أشهر وهذا ليس ضد الديمقراطية وإرادة الشعب ولكن لحماية الدولة".

وفيما بدا استباقا لرد فعل أوربي متوقع على إعلان الطوارئ قال أردوغان:" لا يحق لأوربا انتقاد قرارنا بإعلان حالة الطوارئ".

وتابع الرئيس التركي:" مجموعة خائنة من القوات المسلحة التركية استخدمت سلاح الدولة وقصفت الشعب وتم إفشال محاولتهم بمساعدة جميع أطياف شعبنا وقوى الأمن الداخلي ".

وقال أردوغان إن " الشعب التركي بصدوره العارية وقف أمام الدبابات للحفاظ على الجمهورية التركية فيما قتلت هذه المجموعة الخائنة العشرات من الأبرياء".

وأكد الرئيس التركي أن هذه أول مرة في تاريخ الجمهورية التركية يتم إفشال الانقلاب العسكري من قبل أطياف الشعب واصفا ما حدث بـ " نقطة انعطاف في تاريخ تركيا ".

وقال أردوغان إن عدد " شهداء" محاولة الانقلاب وصل إلى قرابة مائتين "شهيد" إضافة إلى مئات الجرحى قائلا:" هؤلاء كتبوا أسمائهم بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)