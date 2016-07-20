أردوغان يعلن حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 أشهر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وقال أردوغان في خطاب مساء الأربعاء بعد انتهاء اجتماع لمجلس الوزراء :" أعلن حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 أشهر وهذا ليس ضد الديمقراطية وإرادة الشعب ولكن لحماية الدولة".

وفيما بدا استباقا لرد فعل أوربي متوقع على إعلان الطوارئ قال أردوغان:" لا يحق لأوربا انتقاد قرارنا بإعلان حالة الطوارئ".

وتابع الرئيس التركي:" مجموعة خائنة من القوات المسلحة التركية استخدمت سلاح الدولة وقصفت الشعب وتم إفشال محاولتهم بمساعدة جميع أطياف شعبنا وقوى الأمن الداخلي ".

وقال أردوغان إن " الشعب التركي بصدوره العارية وقف أمام الدبابات للحفاظ على الجمهورية التركية فيما قتلت هذه المجموعة الخائنة العشرات من الأبرياء".

وأكد الرئيس التركي أن هذه أول مرة في تاريخ الجمهورية التركية يتم إفشال الانقلاب العسكري من قبل أطياف الشعب واصفا ما حدث بـ " نقطة انعطاف في تاريخ تركيا ".

وقال أردوغان إن عدد " شهداء" محاولة الانقلاب وصل إلى قرابة مائتين "شهيد" إضافة إلى مئات الجرحى قائلا:" هؤلاء كتبوا أسمائهم بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ".