أردوغان: السيسي انقلابي وليس له علاقة بالديمقراطية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ" الانقلابي".

وقال أردوغان للجزيرة في حوار لأول قناة عربية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا إن "السيسي رجل انقلابي قام بالانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي بقوة السلاح".

وأضاف أردوغان:" السيسي ليس له أي علاقة بالديمقراطية من قريب أو بعيد فقد كان وزير الدفاع في عهد مرسي وقام بقتل آلاف الناس".

وكشف أردوغان عن معلومات جديدة بشأن محاولة الانقلاب قائلا:" تلقيت الخبر الأول عن محاولة الانقلاب من صهري وفي تلك الليلة كان لدي إصرار على طمأنة الشعب التركي ثم تحدثت مع مستشار المخابرات الوطنية لبحث سبل مواجهة الانقلاب".

وأكد الرئيس التركي للجزيرة أنه بعد 12 ساعة من محاولة الانقلاب كان الأمر في تركيا تحت السيطرة، مشيرا إلى أن تركيا استفادت من تجاربها السابقة في التصدي لمحاولة الانقلاب.

ولم يستبعد أردوغان وجود ثغرات في جهاز المخابرات قائلا:" لا يمكن معرفة عدد المتورطين في محاولة الانقلاب وربما هناك ثغرة في جهاز المخابرات"، لكنه استدرك وقال :" أفضل المخابرات في العالم نجد بها ضعفا وهذا نراه في أمريكا وبلجيكا وألمانيا وغيرها".

وأضاف أردوغان أنه تم توقيف 9 آلاف وأربعة أشخاص على خلفية المحاولة الانقلابية وتابع:" من المحتمل أن تكون هناك مخططات أخرى لحركة غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب".

ووصف الرئيس التركي محاولة الانقلاب بـ "الجريمة" التي يقع على الدولة عاتق القبض على منفذيها.

وتابع:" نقدم كافة الأدلة إلى الولايات المتحدة بشأن تورط فتح الله غولن لتسليمه إلينا وتركيا والولايات المتحدة حليفان استراتيجيان".

وكشف أردوغان عن توقيف الطياريين التركيين الذين أسقطا الطائرة الروسية لارتباط بمحاولة الانقلاب وقال:" لا علم لنا حتى الآن إن كان إسقاط الطائرة الروسية مرتبطا بالمجموعة الانقلابية".

وحول عقوبة الإعدام قال أردوغان :" قرار إعادة عقوبة الإعدام ليس بيدي ولكن بيد الشعب وسيكون في البرلمان وإذا وافق البرلمان على إعادة عقوبة الإعدام فسوف أوافق عليها" واستطرد قائلا:" هناك الكثير من البلدان في العالم تطبق عقوبة الإعدام".