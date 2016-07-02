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مصر: تسريب امتحان الديناميكا المعاد رغم طباعته بجهة سيادية

2/7/2016

صورة أرشيفية

على الرغم من محاولات تأمين طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة التي اتخذ قرارا بإعادتها بعد تسريبها على صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، وذلك من خلال طباعتها بمطابع تابعة لأجهزة سيادية إلا أن الصفحة استطاعت تسريب امتحان الديناميكا – المعاد – بعد خمس دقائق فقط من بدء الامتحان في التاسعة من صباح اليوم السبت.

ولم يقف الأمر على تسريب الامتحان بل نشرت الصفحة نماذج الإجابة الصحيحة للأسئلة وهو ما يعد تحديا كبيرا لأجهزة الدولة التي تفشل مرة تلو أخرى في تأمين ورقة امتحان.

وينضم بذلك اختبار الديناميكا لاختبار الدين الذي تم تسريب الامتحان المعاد قبل موعد انعقاد اللجان.

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