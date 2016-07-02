شاهد: ويلز تصعد لنصف نهائي أمم أوربا على حساب بلجيكا

سجل اشلي وليامز وهال روبسون-كانو وسام فوكس ثلاثة أهداف لويلز لتنتصر 3-1 على منتخب بلجيكا في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم بعدما قدمت أفضل إنجاز لها في بطولة كبرى.

وسدد راديا ناينجولان هدفا بتسديدة صاروخية من 25 مترا ليفتتح التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 13.

وبعد الهدف تراجع أداء بلجيكا لتدرك ويلز التعادل في الدقيقة 30 بضربة رأس سددها وليامز من ركلة ركنية من ارون رامسي.

وضاعف هال روبسون-كانو – الذي سجل أيضا هدف الفوز على سلوفاكيا في دور المجموعات – الغلة في الدقيقة 55 بعدما اخترق دفاع بلجيكا وراوغ أكثر من لاعب مستفيدا من تمريرة أخرى من رامسي.

وأكمل فوكس الثلاثية بضربة رأس رائعة في الدقائق الأخيرة.

وكان أخر ظهور لويلز في بطولة كبرى في كأس العالم 1958 عندما بلغت دور الثمانية وستلاقي البرتغال في قبل نهائي بطولة أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وسيغيب رامسي عن المباراة المقبلة لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.