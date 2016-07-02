شاهد: مقتل 20 شخصا بهجوم لتنظيم الدولة على مطعم في بنغلاديش

قتل مسلحون 20 شخصا أغلبهم من الأجانب داخل مطعم راق في مدينة دكا عاصمة بنغلادش قبل أن تتمكن قوات الأمن من اقتحام المبنى وتنهي مواجهة دامت 12 ساعة اليوم السبت.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي يعد أحد أعنف الهجمات في تاريخ بنغلاديش.

وذكر مصدر مطلع على تحقيقات الشرطة أن المسلحين الذين اقتحموا المطعم المزدحم في المنطقة الدبلوماسية بدكا في وقت متأخر من مساء الجمعة أمروا كل المواطنين من أبناء بنغلاديش الموجودين في المطعم بالوقوف قبل أن يبدأوا في قتل الأجانب.

ونشر تنظيم الدولة صور خمسة مقاتلين قال إنهم شاركوا في تنفيذ الهجوم، بينما قالت قوات الأمن إنها قتلت 6 مسلحين وحررت 13 رهينة بعدما اقتحمت المطعم لإنهاء احتجاز الرهائن.

وقال المتحدث باسم الجيش في بنغلاديش إن معظم القتلى لقوا حتفهم "بآلات حادة".

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن 9 إيطاليين قتلوا في الهجوم وإن السلطات تحاول تأكيد مصير شخص آخر مفقود.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم السبت إنه تأكد مقتل 7 يابانيين في الهجوم.

وأعلنت وزيرة الخارجية الهندية مقتل طالبة هندية تبلغ من العمر 19 عاما في الهجوم.

وقالت جامعة إيموري الأمريكية مقتل اثنين من طلابها في الهجوم، أحدهما يدعى فراز حسين، وهو من دكا وكان يدرس الأعمال في إيموري.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل أحد مواطنيها لكنها لم تحدد هويته.

ولم تعلن السلطات في بنغلادش عن جنسيات كل الذين قتلوا في المطعم.

ويعمل كثير من الأجانب في الشركات متعددة الجنسيات في قطاع الملابس الذي يبلغ حجمه 26 مليار دولار ويمثل نحو 15 بالمئة من اقتصاد البلاد.