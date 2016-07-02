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شاهد: مراسم إحياء الذكرى المئوية لمعركة "السوم"

2/7/2016

وقف جنود وساسة وأفراد عائلات ملكية ومواطنون عاديون في صمت وهم يحنون رؤوسهم أمس الجمعة في مراسم بإنجلترا وفرنسا إحياء للذكرى السنوية المائة لبدء معركة السوم إحدى أعنف المعارك في التاريخ.

وبدأت المعركة الطاحنة في الحرب العالمية الأولى في الأول من يوليو/تموز 1916 على جبهة تمتد بطول 24 كيلومترا قرب نهر السوم في شمال فرنسا حين حاولت القوات الإنجليزية والفرنسية تحقيق فوز حاسم على ألمانيا.

وقتل في اليوم الأول وحده نحو 20 ألف جندي بريطاني أثناء محاولة السيطرة على بضعة كيلومترات فقط مربعة من الأراضي. وبنهاية المعركة في نوفمبر/تشرين الثاني قتل أكثر من مليون رجل وتقدمت قوات الحلفاء 11 كيلومترا فقط.

وفي نصب تيبفال التذكاري للجندي المجهول في فرنسا انضم أفراد من العائلة الملكية البريطانية إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في مراسم خاصة لإحياء ذكرى القتلى.

وفي مراسم مماثلة أمس الأول الخميس في تيبفال أشاد الأمير وليام بمن فقدوا أرواحهم في المعركة. وفي بريطانيا أقيمت المراسم بإطلاق أعيرة نارية تحية للقتلى في لندن ومناطق أخرى منها كارديف وإدنبره وبالوقوف صمتا لمدة دقيقتين في مختلف أنحاء البلاد.

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