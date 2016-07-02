شاهد: كبسولة طبية.. النشويات مفيدة أم ضارة؟

قدم الدكتور خالد المقدم، أخصائي التغذية العلاجية، نصائح طبية أثناء تناول النشويات في وجبات الصائمين خلال شهر رمضان، وذلك عبر حلقات "كبسولة طبية" التي ينشرها موقع الجزيرة مباشر.

وأوضح المقدم، في حلقته، أن النشويات تشكل ما نسبته 25% من الوجبات لذلك لابد من معرفة أنواعها والتي تنقسم إلى نشويات معقدة وهي التي تكون مختلطة بالألياف وهذه مفيدة للجسم، والنوع الآخر: نشويات بسيطة وهي المكونة من السكريات والحلويات والخبز الأبيض.

وأشار المقدم إلى أن النشويات البسيطة تسبب العديد من المشاكل من خلال ارتفاع نسبة الجلوكوز داخل الدم مؤكدا ضرورة تقليل تلك النشويات أو منعها على وجبة الإفطار.