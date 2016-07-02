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شاهد: أنثى فيل تتجول في العاصمة الألمانية

2/7/2016

اجتذبت أنثى فيل الأنظار في العاصمة الألمانية برلين بجولاتها اليومية في منطقة ليشتنبرغ حيث يصطحبها المشرفون عليها للتمشية عدة مرات في اليوم.

وتبلغ الفيلة مايا من العمر 40 عاما، وتعمل في سيرك، ما يجعلها معتادة على التعامل مع الجمهور، حيث يسمح للأطفال بالاقتراب منها ولمسها.

وقال مدير السيرك أليكساندر شول: "نصطحب مايا للتنزه يوميا لأن الفيلة تحتاج إلى التنويع والتسلية".

وبمجرد خروج مايا لنزهتها اليومية يسارع إليها العديد من المارة للمسها والتقاط الصور معها.

وأضاف شول أن الكثير من سكان المنطقة يعرفون مايا بالاسم وأصبحوا يتحينون وقت خروجها للتنزه من أجل اللعب معها.

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