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شاهد: أسراب الجراد تغزو منتجع سوتشي الروسي

2/7/2016

غزت أسراب من الجراد جنوب روسيا مثيرة مشاعر الخوف والاشمئزاز لدى المصطافين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

وامتلأت شوارع مدينة سوتشي التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014 بأسراب من الجراد، فيما اشتكى السياح من عدم كفاءة السلطات في مكافحتها.

وقال مصطاف يدعى قسطنطين من العاصمة موسكو إن السلطات تقوم "برش المبيدات في المدينة؛ ولكن هنا في الجزء الذي يمثل منتجع المدينة، حيث بقي الرياضيون خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، لا توجد سيطرة".

وتقول وكالات الطوارئ المحلية إن أعداد الجراد تزايدت بسبب هجرة أنواع من الجراد المغربي من جنوب البلاد. وتؤكد السلطات أن الجراد غير مؤذ للناس على الرغم من أنه يمثل تهديدا خطيرا للزراعة.

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