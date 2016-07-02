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المركزي المصري: سداد مليار دولار لقطر

1/7/2016

المركزي المصري: سداد مليار دولار لقطر

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن بلاده سددت الجمعة مليار دولار لقطر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عامر قوله إن البنك المركزي سدد مبلغ المليار دولار مقابل سندات كانت طرحتها مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وقام بتغطيتها بنك قطر الوطني.

وأشار المحافظ إلى أن المبلغ يمثل آخر الديون المستحقة لصالح دولة قطر، علما بأن الأخيرة قدمت لمصر بعد ثورة 25 يناير نحو 7.5 مليارات دولار في صورة منح وودائع.

وهوى احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى نحو 17.5 مليارا نهاية مايو/أيار الماضي.

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