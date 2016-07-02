البث الحي
منوعات

أول منصب أممي يعني بحقوق "المثليين"

1/7/2016

الأمم المتحدة – أرشيف

قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أي المثليين و المثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي.

وقال، "المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان" رولاندو غوميز: "التصويت على القرار مساء الخميس بعد ساعات من النقاشات الحادة، يشكل "مرحلة مهمة" لمجتمع الميم".

من جهتها اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، القرار "تاريخيا".

وسيختص الخبير المعين لثلاث سنوات "بالحماية من العنف والتمييز بسبب الميل الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي".

كما سيعمل مع الدول للتشجيع على تبني وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية هؤلاء الافراد، فيما يطلب القرار من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون معه.

وطرحت، القرار، دول (الارجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والمكسيك والاوروغواي)، وصوتت لصالحه 23 دولة مقابل رفض 18 بلدا بينها ( السعودية، المغرب، الجزائر، قطر، الامارات الى جانب روسيا والصين) وامتناع 6 عن التصويت (منها جنوب افريقيا).

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجل سلمان العودة: والدي فقد نصف بصره وسمعه في السجن

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة (أرشيف)

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)