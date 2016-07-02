أول منصب أممي يعني بحقوق "المثليين"

الأمم المتحدة – أرشيف

قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أي المثليين و المثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي.

وقال، "المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان" رولاندو غوميز: "التصويت على القرار مساء الخميس بعد ساعات من النقاشات الحادة، يشكل "مرحلة مهمة" لمجتمع الميم".

من جهتها اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، القرار "تاريخيا".

وسيختص الخبير المعين لثلاث سنوات "بالحماية من العنف والتمييز بسبب الميل الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي".

كما سيعمل مع الدول للتشجيع على تبني وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية هؤلاء الافراد، فيما يطلب القرار من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون معه.

وطرحت، القرار، دول (الارجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والمكسيك والاوروغواي)، وصوتت لصالحه 23 دولة مقابل رفض 18 بلدا بينها ( السعودية، المغرب، الجزائر، قطر، الامارات الى جانب روسيا والصين) وامتناع 6 عن التصويت (منها جنوب افريقيا).