أردوغان: اتخذنا خطوات لتسهيل منح السوريين الجنسية التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزارة الداخلية التركية اتخذت خطوات من شأنها تسهيل منح السوريين الجنسية التركية.

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية اليوم السبت إنهم لم يغيّروا موقفهم من الملف السوري، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بحكم ظالم يمارس إرهاب الدولة ويتسبب بمقتل 600 ألف سوري.

وأوضح الرئيس التركي أنهم يحتجزون نحو 20 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية غالبيتهم أجانب فيما يتصل بالهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على المطار الرئيسي في اسطنبول وأودى بحياة 45 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أمس الجمعة أن اثنين يحملان جوازي سفر روسيين يشتبه بأنهما من بين منفذي الهجوم من الانتحاريين التابعين للتنظيم والذي يعتقد أن الرأس المدبر له رجل شيشاني.

ونقتل وكالة رويترز للأنباء عن أردوغان قوله فيما يخص هجوم مطار أتاتورك في اسطنبول "آخر ما توصلنا إليه يشير بأصابع الاتهام لتنظيم الدولة الإرهابية."