مصر: إقرار قانون يسمح بفصل الموظفين خلال 42 شهرا

مجلس النواب مصر/ أرشيفية

وافق مجلس النواب المصري على 36 مادة من مواد مشروع قانون الخدمة المدنية المثير للجدل حيث تسمح إحدى مواده بفصل أي موظف خلال 3 سنوات ونصف إذا كانت نتائج تقييمه الوظيفي سيئة، وهو ما أثار جدلا حول من يضع ضوابط التقييم ومن له أحقية التقييم؟

ويبلغ عدد مواد مشروع القانون 76 مادة قوبلت بالرفض من نقابات مهنية ومنظمات عمالية لما اعتبرته تمهيدا لاستغناء الحكومة عن ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن بين المواد التي وافق عليها المجلس المادة (27) والتي تنص على أنه "يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة".

وتنص المادة بعد التعديل على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

وقرر المجلس تأجيل نظر والتصويت على المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بالعلاوة الدورية، وذلك بعد حالة من الجدل بسبب نسبة العلاوة المقترحة في المادة والتي تصل إلى 7%.

واقترح عدد من النواب رفع العلاوة الدورية من 7% إلى 10% في مشروع القانون، في حين اقترح نواب آخرون ربط العلاوة بنسبة التضخم.

من جانبه، عقب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، على هذه المقترحات، قائلا إن الوضع المالي للدولة حرج للغاية، ورفع النسبة المقترحة للعلاوة من 7% من الأجر الوظيفي إلى 10% سيكلف الخزانة العامة للدولة ملياري جنيه إضافية.