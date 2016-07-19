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لاعب برشلونة يتضامن مع أردوغان ضد محاولة الانقلاب

19/7/2016

صورة لاعب برشلونة أردا توران مع أردوغان على انستغرام

عبّر لاعب فريق برشلونة لكرة القدم أردا توران، عن تضامنه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام محاولة الانقلاب الفاشلة.

ونشر نجم المنتخب التركي، صورة له مع أردوغان، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وكتب: "نقف إلى جانبكم".

ولاقت صورة "توران"، مشاركة واسعة من قبل متابعيه ومعجبيه، حيث أعجب بها  أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوربي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

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