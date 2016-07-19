فيسبوك يغلق صفحة حركة "بيغيدا" الألمانية المعادية للإسلام

فيسبوك يغلق صفحة حركة "بيجيدا" الألمانية المعادية للإسلام

أعلن زيجفريد ديبريتس أحد المؤسسين لحركة "بيغيدا" الألمانية المعادية للإسلام اليوم الثلاثاء أن صفحة الحركة على موقع فيس بوك تم حجبها اعتبارا من بعد ظهر اليوم لأسباب تتعلق بمحتويات على الصفحة.

ونشر ديبريتس على حسابه لقطة مصورة لشاشة يظهر فيها بيان لموقع فيس بوك يقول إن المحتويات المحجوبة يبدو "أنها لا تتناسب مع شروط استخدام فيسبوك ولا معايير المجتمع".

وأضاف ديبريتس معلقا: "يبدو أن وزير العدل السيد هايكو ماس نجح في جعل فيس بوك تغلق صفحة بيغيدا" لافتا إلى أنه تم تقديم تظلم ضد هذا الإجراء.

ولم يصدر عن شركة فيسبوك حتى الآن أي تعليق على ما ذكره ديبريتس.

كانت صفحة بيغيدا جمعت في الفترة الأخيرة أكثر من 200 ألف إعجاب.

يذكر أن وزير العدل الألماني هايكو ماس يعمل منذ فترة طويلة من أجل حذف المشاركات التي تحوي كراهية من على شبكة الإنترنت، وكان ماس اتهم فيس بوك في حزيران/يونيو الماضي بأنها لم تلتزم بالكامل بوعود قطعتها في مجال مكافحة الكراهية والتحريض.

ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن الوزير قوله في خطاب بعث به إلى رئاسة الشركة في برلين ولندن إن هذه المكافحة تتراجع وتزداد بطئا " كما أنه في الغالب يتم شطب المحتويات الخطأ".

من جانبه، نشر لوتس باخمان زعيم بيغيدا على صفحته مساء اليوم تقريرا إعلاميا يفيد بوجود علاقة بين حجب صفحة الحركة ووزير العدل.