شاهد: مسابقة دولية لـ "التصفير" في اليابان

احتشد شغوفون بالتصفير في قاعة حفلات بمدينة كاواساكي جنوبي اليابان يوليو تموز ليتنافسوا في المسابقة الدولية للتصفير.

واستعرض 50 مشاركا من ست دول هي اليابان والهند وأستراليا وكوريا والولايات المتحدة وفنزويلا مهاراتهم في التصفير أمام مُحكمين على أمل الفوز بالمركز الأول في المسابقة.

واستعان بعض المتسابقين بآلات موسيقية مع تصفيرهم إلا أن آخرين فضلوا البساطة واستخدموا شفاههم فقط مع مكبر الصوت.

وقال هايدنوبو نيشياما (41 عاما) الذي كان يعزف قيثارة مع تصفيره "بعيدا عن كل الآلآت أتصور أن التصفير هو الألطف والأسهل أيضا" مضيفا أنه يعتزم إنشاء مدرسة لتعليم عزف القيثارة والتصفير إذا فاز بالمسابقة.

وأتاحت المسابقة للمتنافسين اختيار عزف لحن كلاسيكي أو بوب بالصفير بما لا يتجاوز أربع أو خمس دقائق ولا يقل عن دقيقتين لإثبات مهاراتهم.

وفي تقييمهم للمتسابق أنصت أعضاء لجنة التحكيم تماما لدقة العزف والإيقاع وجودة التصفير وكانوا يخصمون نقاطا على صوت التنفس الذي يؤثر على جودة التصفير أو حتى على ارتفاع مكبر الصوت بشكل غير ملائم.

وغلب كبار السن على الجمهور الذي حضر المسابقة وقالت عجوز إنها تذكرت الزمن الذي كان يعد فيه التصفير عيبا لبنات جيلها.

وعلى الرغم من أنها ليست الأولى من نوعها فإن هذه المسابقة نُظمت لأول مرة هذا العام لمساندة الشغوفين بالتصفير وتشجيع فن التصفير. ويقول منظموها إنها ستُقام سنويا بعد ذلك.

