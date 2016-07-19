شاهد: محاكمة متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب بتركيا

نقل عشرات من المشتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة بتركيا إلى محكمة في اسطنبول اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية.

واحتجز المشتبه بهم التسعة والعشرين على خلفية دورهم في الأحداث التي وقعت بمطار أتاتورك الدولي خلال الانقلاب الفاشل، بحسب الأناضول.

ويجري مكتب الادعاء العام في باكر كوي التحقيق في الانقلاب الفاشل.

وقالت الأناضول إن المحاكم أمرت باحتجاز خمسة وثمانين جنرالا وأميرالا على ذمة القضية لدورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة كما يتم استجواب عشرات آخرين.