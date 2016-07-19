البث الحي
منوعات

شاهد: محاكمة متهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب بتركيا

19/7/2016

نقل عشرات من المشتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة بتركيا إلى محكمة في اسطنبول اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية.

واحتجز المشتبه بهم التسعة والعشرين على خلفية دورهم في الأحداث التي وقعت بمطار أتاتورك الدولي خلال الانقلاب الفاشل، بحسب الأناضول.

ويجري مكتب الادعاء العام في باكر كوي التحقيق في الانقلاب الفاشل.

وقالت الأناضول إن المحاكم أمرت باحتجاز خمسة وثمانين جنرالا وأميرالا على ذمة القضية لدورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة كما يتم استجواب عشرات آخرين.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)