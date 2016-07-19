شاهد: مأوى للكلاب الضالة والخيول والحمير المريضة في القاهرة

تسعى جمعيتان في مصر لأن توفرا مأوى آمنا للحيوانات التي تُساء معاملتها أو الضالة أو المُصابة.

في إحداهما وهي مؤسسة حماية الحيوان بالجيزة تهتم المرأة المصرية التي أسست المكان وتدعى حنان دعبس برعاية كلاب ضالة.

وبدأت حنان دعبس تأسيس جمعيتها بعد أن رأت القسوة والإهمال التي تُعامل بها الكلاب في القاهرة.

ويجمع حاليا العاملون في مؤسسة حماية الحيوان الكلاب الضالة من الشوارع أو الكلاب المصابة من أماكن يحددها لهم متطوعون في صفحة المؤسسة على فيسبوك.

كما أنهم ينقذون الحيوانات الأليفة المهجورة أو غير المرغوب فيها والتي لم يعد أصحابها يهتمون بها.

وتتولى مؤسسة الحيوان حاليا رعاية أكثر من 300 كلب وتعتمد على التبرعات لعلاج الحيوانات المريضة والمصابة التي تنقل لأطباء بيطريين محليين في عيادات خاصة أو يهتم بهم ممرض بيطري في المؤسسة.

وتطالب حنان دعبس بسن قانون جديد وقواعد لتنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان بهدف المساعدة في حماية الحيوانات بمصر.

أما الجمعية الثانية التي تؤوي حيوانات فهي جمعية (إيجيبت إكواين إيد) التي أسستها جيل بارتون لرعاية الخيول والحمير المريضة والمصابة وعلاجها في المستشفى التابع للجمعية.

وحضرت بارتون إلى مصر من أستراليا متطوعة لكنها بعد أن شاهدت سوء معاملة الحيوانات قررت إنشاء مأوى للخيول المريضة ومستشفى يتولى علاجها في الجيزة.

وقالت جيل بارتون "جئنا هنا لأول مرة في 2014 متطوعين لمساعدة جمعية خيرية أخرى ورأينا محنة الحيوانات هنا فتأثرنا ولم نستطع العودة للوطن لنعيش الحياة بسهولة، التزمنا بالعودة للقيام بشيء ما للمساعدة."

وتوفر بارتون كل الخدمات الطبية مجانا وتأمل أن تساعد أصحاب الخيول الذين لا يستطيعون علاج حيواناتهم المريضة أو المصابة لاسيما من يعتمدون على تلك الحيوانات في كسب رزقهم.

وأضافت "نقدم الآن رعاية مجانية لحيوانات الفقراء من الناس، هذه الحيوانات هي مصدر كسبهم لفترة طويلة، فقد تكون وسيلة الانتقال الوحيدة لديهم أو وسيلة نقل إنتاج مشروعاتهم للسوق، بالتالي فنحن نقدمها مجانا لأننا نعرف أن الأمور صعبة هنا."

وتعتمد جمعية (إيجيبت إكواين ايد) أيضا على التبرعات إضافة إلى الدخل الخاص بالسيدة بارتون.

فقد باعت بارتون بيتها لتوفير المال اللازم لإنشاء الجمعية كما أنها تتلقى تبرعات من دول العالم لاسيما من بريطانيا وأستراليا.

وتأمل بارتون أن يتسنى لطلاب الطب البيطري مستقبلا استخدام مستشفاها ومأواها للحيوانات في التدريب واكتساب مهارات حيوية ذات صلة برعاية الحيوانات.