شاهد: لاجئات سوريات يتعلمن زراعة الخضروات في لبنان

في منطقة مزبود بلبنان تتلقى لاجئات سوريات تدريبا على كيفية زراعة الخضروات التي تحتاجها أُسرهن بأنفسهن.

تتولى مهمة التدريب في هذا المشروع منظمة خيرية إيطالية وتوفر لهن بموجبه أيضا مساحة صغيرة لتبدأ كل منهن مزرعتها الخاصة.

وتقول دانا كنعان مديرة المشروع في منظمة انترسوس إنه في مرحلته التجريبية موضحة أنه سيتوسع لاحقا إلى أماكن إقامة اللاجئين والخيام التي يعيشون فيها.

واجتمعت لاجئات سوريات وأطفال في الآونة الأخيرة بمركز منظمة انترسوس في منطقة مزبود بقضاء الشوف للتدريب على الزراعة في بساتين صغيرة.

ويسهم مدرب الزراعة يدعى نبيل سري الدين في تنفيذ المشروع موضحا أن رد الفعل إيجابي جدا حتى الآن.

ويمول مشروع انترسوس للمزارع الصغيرة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعان للأمم المتحدة من أجل مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.