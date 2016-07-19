البث الحي
منوعات

شاهد: لاجئات سوريات يتعلمن زراعة الخضروات في لبنان

19/7/2016

 في منطقة مزبود بلبنان تتلقى لاجئات سوريات تدريبا على كيفية زراعة الخضروات التي تحتاجها أُسرهن بأنفسهن.

تتولى مهمة التدريب في هذا المشروع منظمة خيرية إيطالية وتوفر لهن بموجبه أيضا مساحة صغيرة لتبدأ كل منهن مزرعتها الخاصة.

وتقول دانا كنعان مديرة المشروع في منظمة انترسوس إنه في مرحلته التجريبية موضحة أنه سيتوسع لاحقا إلى أماكن إقامة اللاجئين والخيام التي يعيشون فيها.

واجتمعت لاجئات سوريات وأطفال في الآونة الأخيرة بمركز منظمة انترسوس في منطقة مزبود بقضاء الشوف للتدريب على الزراعة في بساتين صغيرة.

ويسهم مدرب الزراعة يدعى نبيل سري الدين في تنفيذ المشروع موضحا أن رد الفعل إيجابي جدا حتى الآن.

ويمول مشروع انترسوس للمزارع الصغيرة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعان للأمم المتحدة من أجل مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.

 

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي المبادرة المصرية

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة. (موافع التواصل)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)